Publicação Nº 0231/2025 – MARCELO CLEMENTE DE ARAUJO (FAZENDA SÃO CLEMENTE)

MARCELO CLEMENTE DE ARAUJO, CPF: 225.953.838-09, posseiro do imóvel rural denominado FAZENDA SÃO CLEMENTE, localizada na Rod. BR 163, KM 1.000, sentido Cuiabá-Santarém, deste adentra pela margem esquerda da Rodovia por 34 km na Vicinal Pinheiros até a sede da propriedade, no município de Novo Progresso, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a Licença de Atividade Rural – LAR, para a atividade de Cultura de Ciclo Curto e Criação de Bovinos de número 069/2025.

