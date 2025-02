Publicação Nº 023/2025 – CENTRO AUTOMOTIVO CIDADE LUZ LTDA

Empreendimento CENTRO AUTOMOTIVO CIDADE LUZ LTDA, inscrito no CNPJ 13.165.437/0002-08, torna público que requereu junto à SEMMA – Vitória do Xingu /PA a renovação da Licença de Operação nº 07/2022, para as atividades de “Posto Revendedor” e Comércio Varejista de Lubrificantes”. O empreendimento está situado na ROD. BR 230, Transamazônica, Km 55, Zona Rural, Vitória do Xingu/PA.

Publicado dia 18 de fevereiro de 2025, às 18:04:49, por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...