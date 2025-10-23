Publicações / Editais 

Publicação Nº 0233/2025 – DALCIN & CONRADO COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

editalDALCIN & CONRADO COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, inscrita no CNPJ: 62.494.985/0001-06, situada na Rua Cristalina, s/n°, bairro Jardim América, Novo Progresso-PA, torna público que REQUEREU da SEMMA/NP a LP/LI/LO, processo com protocolo n° 1430/2025  para sua atividade.

