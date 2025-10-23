Publicação Nº 0234/2025 – MAHLE PROGRESSO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA

MAHLE PROGRESSO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA, inscrita no CNPJ: 33.427.703/0001-50, situada no município de Novo Progresso-PA, torna público que REQUEREU da SEMMA/NP a LIO. Com protocolo n° 1085/2025.

