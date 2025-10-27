Publicação Nº 0236/2025 – E J SA SOARES – MERCADO MEZZOMO

A empresa E J SA SOARES – MERCADO MEZZOMO, inscrita no CNPJ de Nº 48.090.873/0001-69, localizada na rua R JAIR ANTONIO FORTES, s/n, QUADRA169 LOTE 03, Bairro Jucelandia e, no Município de Novo Progresso – PA, torna público que RECEBEU junto a SEMMA-NP/PA, a L.A.S (LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA) Nº 012/2025, através do protocolo de Nº 657/2025/, para sua atividade de Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns.

