Publicação Nº 0246/2024 –WILSON STALLBAUM / FAZENDA ARARAS

O sr. WILSON STALLBAUM , proprietário da FAZENDA ARARAS , com o CPF n° 241.247.709-44, localizada na RODOVIA BR 163, SENTIDO CUIABÁ-SANTARÉM, KM 1140, M/D, VICINAL DIAMANTINO, KM 15, NOVO PROGRESSO/PA, torna público que RECEBEU da SEMMA/NOVO PROGRESSO a LAR (LICENÇA DE ATIVIDADE RURAL) com n° 033/2024.

