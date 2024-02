Publicação Nº 025/2024 – CESAN COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

A Empresa CESAN COMERCIO DE MADEIRAS LTDA , com o CNPJ nº 22.370.011/0001-04, sede ROD BR 163, KM 1120, M/E, 600 METROS FUNDOS, M/D, Novo Progresso/PA, Torna público que RETIROU junto á SEMMA/NP a LO nº 075/2023 do Processo: 966/2023, para suas atividade.

