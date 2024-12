Publicação Nº 0252/2024 – SÍTIO JAMANXIM

SÍTIO JAMANXIM , inscrita no CPF:031.163.291-25, situada na Rodovia Br 163 , Km 991 M/E, bairro: Zona Rural, Novo Progresso-PA, torna público que REQUEREU da SEMMA/NP a (Licença Ambiental Rural) L.A.R, com protocolo n° 1.064/2022 para sua atividade.

You May Also Like