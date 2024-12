Publicação Nº 0258/2024 – KGK COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME

KGK COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME, inscrito no CNPJ 10.798.808/0002-09, localizada na Rodovia BR 163, km 1120, s/n –( M/E CBA-STM FUNDOS), na comunidade de Santa Júlia, município de Novo Progresso/PA, torna público que RECEBEU junto a SEMMA/NP (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) a renovação da “Licença de Operação” ( LO ) nº 090/2024, com validade para 18/11/2028, através do processo nº 1167/2024, protocolado em 05/07/2024, para atividade de desdobro de madeira em tora para produção de madeira laminada/faqueada.

Publicado dia 11 de dezembro de 2024

