Publicação Nº 026/2024 – NOTA LOTEAMENTO JARDIM PANTANAL

JARDIM PANTANAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 29.144.051/0001-79, Inscrição Estadual nº 15.585.609-0, com sede estabelecida à Rua DR.° Isaias Antunes Pinheiros, Bairro Bela vista. Ao lado da Pantanal Pneus. Solicita que os seguintes clientes compareçam no escritório da empresa no município de Novo Progresso PA, no prazo máximo de 15 dias, dentro dos horários de atendimento das 07:30 às 11H e das 13H às 17H após esta postagem.

ADELMO CAMPOS DE OLIVEIRA;

ALESSANDRA NEVES DE OLIVEIRA;

ALYSSON CAMPOS DE OLIVEIRA ;

ANSELMO CAMPOS DE OLIVEIRA;

ANTONIO ALVES DA CONSTA NETO;

ANTONIO REIS SANCHES;

ARNALDO DIAS DO VALE JUNIOR;

CHARLENE PEREIRA;

CRISTIANE CALDEIRA VOAVENTURA;

ELIGIANE CRISTINA MOREIRA DA

COSTA;

GABRIELA LIMA DE JESUS FERNANDES;

JOSE ANTONIO RIBEIRO FERREIRA;

JOSIANE DE OLIVEIRA CRIRINO;

JOSSIMO ROSA DOS SANTOS;

JULIANO CESAR SIMIONATO;

MARCOS RODRIGUES LIMA;

MIRLEY BARBOSA;

MOACIR DEMARTINI;

NAIRE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO;

RAFAEL PEREIRA DE ALMEIDA SORNAS;

ROBERTO LUCIO SIMPLICIO DE SOUSA;

ROSANE DE FATIMA DOS SANTOS;

ROSIANE SOUSA DE ANDRADE;

ROSILEIA GREGORY;

VANESSA DE JESUS DA SILVA

Publicado dia 09 de Fevereiro de 2024

