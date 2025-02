Publicação Nº 026/2025 – IARA ARAUJO DA SILVA (I.D INDUSTRIA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRA 15:)

IARA ARAUJO DA SILVA (I.D INDUSTRIA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRA 15:) , pessoa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ n° 38.709.282/0001-73 e Inscrição Estadual n° 15.718.064-6, localizada na rua Realeza, S/N, Setor Industrial, município de Novo Progresso/PA, torna público que requereu a documentação da Semma/NP, o Licenciamento Ambiental Simplificado- L.A.S nº 388/2025 em 19/02/25 para sua atividade de 31.01-2-00 – Fabricação de móveis com predominância de madeira.

