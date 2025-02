Publicação Nº 027/2025 –ONÉSIO ALVES DA SILVA

O senhor ONÉSIO ALVES DA SILVA , De CPF: 552.590.810-72, Residente e Domiciliado na TRAV. QUARTA, N°. 416 – DIST. DE MORAES ALMEIDA – CEP: 68.189-000 – ITAITUBA/PA VEM TORNAR PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAS-PA (SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE) A LICENÇA DE AMBIENTAL RURAL (LAR), JUNTAMENTE COM O PROJETO DE SUPRESSÃO VEGETAL DE FLORESTA PRIMÁRIA NA FAZENDA GARIBALDI – CAR PA-1503606-E20E.D5B0.4755.4BDF.B8F4.4039.7D30.08E9

