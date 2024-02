Publicação Nº 028/2024- Santa Julia Indústria e Comércio de Madeiras LTDA

Santa Julia Indústria e Comércio de Madeiras LTDA, com CNPJ nº 10.796.596/0001-31, localizada na Rodovia BR 163, KM 1.120, S/N°, M/E CBA-STM A 1000m fundos, Comunidade Santa Julia, Novo Progresso/Pará, torna público que requereu junto a SEMMA/NP, através do processo nº127/2024, a renovação da licença de operação para a atividade de desdobro de madeira em tora para produção de madeira serrada/laminada/faqueada.

