Publicação Nº 030/2025 – ZILMA CONCEIÇÃO MADRUGA DE OLIVEIRA (FAZENDA SÃO JOSÉ)

Eu, ZILMA CONCEIÇÃO MADRUGA DE OLIVEIRA, inscrita no CPF sob o nº 885.433.901-68, proprietária do imóvel rural denominado FAZENDA SÃO JOSÉ, localizada na RODOVIA BR 163, KM 999, MARGEM DIREITA, ADENTRANDO 10 KM NA VICINAL DOIS IRMÃOS, no município de Novo Progresso-PA, CEP nº 68193-000. Torna público que REQUEREU junto a SEMMA/NP a LAR (Licença de Atividade Rural), com protocolo nº 1993/2024, para sua atividade de CRIAÇÃO DE BOVINOS.

