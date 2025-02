Publicação Nº 031/2025 – MARIA JOSÉ NASCIMENTO CARDOSO (M.J.N. CARDOSO LTDA)

Eu, MARIA JOSÉ NASCIMENTO CARDOSO, inscrita no CPF sob o nº 948.915.593-49, proprietária do comercio denominado M.J.N. CARDOSO LTDA, CNPJ 20.823.219/0001-06, localizada na Travessa Belém, nº 421, bairro Cristo Rei, no município de Novo Progresso-PA, CEP nº 68193-000. Torna público que REQUEREU junto a SEMMA/NP a LAR , com protocolo nº 429/2025, em 21/02/2025, para sua atividade de mercado com açougue.

