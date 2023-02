Publicação Nº 033/2023 – Adriely Cebalho de Andrade

Adriely Cebalho de Andrade , brasileira, pecuarista, RG Nº 8969109 PC/PA, CPF: 054.784.501- 46, proprietária do imóvel rural Sítio Mirassol, torna público que RECEBEU a Dispensa de Licenciamento Ambiental – DLA, da SEMMA-NP, com número 001/2023.

You May Also Like