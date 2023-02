Publicação Nº 044/2023 – UNIFARMA BRASIL LTDA – ME – UNIFARMA BRASIL

UNIFARMA BRASIL LTDA – ME – UNIFARMA BRASIL, localizada na Rua da Paz, nº s/n, (Lote 04 quadra 92). bairro Jardim Planalto, na cidade de Novo Progresso/PA, registrada sob o CNPJ 46.084.940.0001-07, torna público que RECEBEU junto a Secretaria de Municipal de Meio Ambiente SEMMA/NP a Licença de Operação – L.O. nº 103/2022, através do processo nº 1133/2022, com a validade até dia 20/10/2026 para atividade de Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas – Farmácia com atendimento ambulatório (aplicação de injetáveis). (prazo de 2 dois anos).

Publicado dia 28 de fevereiro de 2023

