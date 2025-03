Publicação Nº 045/2025 – MARINHO E TOCHETTO LTDA – PATIO GOURMET

A empresa MARINHO E TOCHETTO LTDA – PATIO GOURMET inscrita no CNPJ de N° 33.015.589/0001-50 ROD BR 163, KM 1094,5 MARGEM ESQUERDA, SN ZONA RURAL ANEXO AO POSTO AMAZONIA, no Município de Novo Progresso – PA, torna público que SOLICITOU JUNTO A SEMMA/NP a L.A.S (DECLARAÇÃO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO), através do protocolo n°636/2025 , para a sua atividade.

