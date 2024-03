Publicação Nº 047/2024- Carlos Alberto dos Santos -MARCENARIA SANTOS

Carlos Alberto dos Santos -MARCENARIA SANTOS, inscrito no CNPJ nº 38.257.760/0001-51, Localizado na Rua Adalberto Oderdenge, nº s/n no bairro Bela Vista IV, Município de Novo Progresso-PA, torna público que REQUEREU da SEMMA/NP a L.A.S (Licença Ambiental Simplificada) através do Processo de protocolo Nº 553/2024 na data de 07 de março de 2024,para as atividades de fabricação de moveis com predominação de madeiras.

Publicado dia 7 de março de 2024 às16:31:21, por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...