Publicação Nº 050/2025 – MARCIO RICARDO ZOCHE LTDA (CEAUTO AUTO ELETRICA)

A empresa MARCIO RICARDO ZOCHE LTDA – CEAUTO AUTO ELETRICA, inscrita no CNPJ de No 27.249.963/0001-80, localizada na AV Orival Prazeres, N° 2920, Sala A, Bairro Vista Alegre, no Município de Novo Progresso – PA, torna público que RECEBEU junto a SEMMA-NP/PA, a L.A.S (LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA) No 001/2025, através do protocolo de No

204/2024/, para sua atividade de SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES.

Publicado dia 19 de março de 2025, às 15:54:48, por Jornal Folha do Progresso

