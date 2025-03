Publicação Nº 052/2025 – ABANDONO DE EMPREGO- ANTONIO ALVES FILHO

Esgotados nossos recursos de comunicação, convidamos o mesmo a comparecer em nosso estabelecimento, a fim de retornar ao emprego ou justificar as faltas desde 16/02/2023, dentro do prazo de 48 horas a partir desta publicação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT. Novo Progresso – PA, 01 de Março de 2025.

You May Also Like