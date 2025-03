Publicação Nº 053/2025 – ROBISON ESLEI SILVA (SITIO PEQUIZEIRO)

ROBISON ESLEI SILVA , CPF 459.063.191-15, possuidor do SITIO PEQUIZEIRO , Rodovia BR 163, M.E., km 1054, partindo do Distrito De Alvorada da Amazônia, adentrando 12 km na vicinal, | CEP: 68193-000, Zona Rural, Novo Progresso-PA, torna público que protocolou em 30/10/24 o Requerimento Padrão nº 1966/2024, para renovação da Licença Ambiental de Atividade Rural – LAR, junto à SEMMA/ Novo Progresso.

You May Also Like