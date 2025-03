Publicação Nº 054/2025 – E J SA SOARES ((MERCADO MEZZOMO)

A empresa E J SA SOARES – MERCADO MEZZOMO , inscrita no CNPJ de N° 48.090.873/0001-69, estabelecida na Rua JAIR ANTONIO FORTES, BAIRRO JUSCELANDIA S/N, no Município de Novo Progresso – PA, torna público que SOLICITOU JUNTO A SEMMA/NP a L.A.S (DECLARAÇÃO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO), através do protocolo n°657/2025 , para a sua atividade.

You May Also Like