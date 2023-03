Publicação Nº 057/2023 – FRANCISCO JULIO DE FRANÇA

FRANCISCO JULIO DE FRANÇA – inscrito no CNPJ nº 49.034.751/0001-18, localizado na rua Cristalina, s/n, Bairro Vista Alegre, Novo Progresso/PA, torna público que REQUEREU à SEMMA/NP a (DECLARAÇÃO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICANDO – L.A.S) , através do protocolo 040/2023 em 19/01/2023, para a sua atividade, CNAE 2542-0/00 – Fabricação de artigos de serralheria, exeto esquadrias.

