Publicação Nº 060/2025 – TAPAJÓS PRODUTOS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA

TAPAJÓS PRODUTOS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA , localizado na Rodovia BR 163 km 344, Comunidade Santa Julia, em Novo Progresso/PA, CNPJ 27.294.048/0002-97, torna público que requereu junto a SEMMA/NP a inclusão das atividades de Comércio Atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, e Depósito de embalagens vazias de agrotóxicos na Licença de Operação 061/2022 no dia 24/09/2024.

