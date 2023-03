Publicação Nº 062/2026 – DROGARIA PAGUE MENOS

DROGARIA PAGUE MENOS – inscrito no CNPJ nº 07.729.644/0001-64, localizado na rua Juscelino Kubistechk, Nº91 , Rui Pires de Lima, Novo Progresso/PA, torna público que REQUEREU à SEMMA/NP a (DECLARAÇÃO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICANDO – L.A.S) , através do protocolo 562/2023, em 20/03/2023, para a sua atividade, Comércio Varejo de Produtos, Farmacêuticos, sem Manipulação de Fórmula.

