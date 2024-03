Publicação Nº 064/2024 – COOPERATIVA DE MINERADORES E GARIMPEIROS MINUANO – CGM MINUANO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O senhor Gerson Harlei Selzler, Presidente da COOPERATIVA DE MINERADORES E GARIMPEIROS MINUANO – CGM MINUANO, inscrita sob o nº de CNPJ: 47.978.289/0001-81 no uso de suas atribuições e competências legais e estatutárias, convoca a todos os seus cooperados aptos a votar e serem votados para participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO), a realizar-se na Sede Administrativa da Cooperativa sito à Fazenda Minuano, Vicinal Nova Descoberta, Crepurizinho, Itaituba – Pará, CEP 68.187-899 no dia 31 de março de 2024, com 1ª. Convocação às 18:00hs – com 2/3 (dois terços), em 2ª. Convocação às 19:00hs – com metade mais um dos cooperados e, em 3ª. Convocação às 20:00hs, com pelo menos 10 cooperados, para deliberarem sobre as seguintes Ordens do Dia:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)

Informes Gerais; Prestação de Contas do Exercício de 2023, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal e a destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura e manutenção das operações; Prestação de Contas AGO 2023 Eleição dos componentes dos órgãos de administração, do Conselho Fiscal e de outros, quando for o caso; Censo dos cooperados nas lavras e atualização dos cadastros dos cooperados; Outros assuntos gerais de interesse do quadro social.

Moraes Almeida Distrito de Itaituba (PA), 15 de março de 2024.

___________________________________

Gerson Harlei Selzler

Presidente da CGM MINUANO

