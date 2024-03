Publicação Nº 066/2O24- COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS E MINERADORES DO BRASIL – COOGAMIBRA

Publicado dia 27 de março de 2p24, 15:13:26 or Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp: -93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail: folhadoprogresso.jornal@gmail.com /ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS E MINERADORES DO BRASIL – COOGAMIBRA, CNPJ 18.336.502/0001-53, torna público que solicitou da Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente –SEMMA/ Altamira/PA, a Licença de Operação, protocolo nº 427/2024, para extração e beneficiamento de minério de ouro.

You May Also Like