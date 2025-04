Publicação Nº 067/2025 – OSMAR JOSÉ MACHADO (FAZENDA SANTA CLARA)

OSMAR JOSÉ MACHADO , CPF: 420.020.281-68, proprietário do imóvel rural denominado FAZENDA SANTA CLARA , localizado na Rodovia BR 163, KM 1022, ME, adentrando 07 KM pela Vicinal Mutum Acá, município de Novo Progresso, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a Licença de Atividade Rural – LAR, para a atividade Criação de Bovinos com nº 013/2025.

