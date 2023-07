Publicação Nº 075/2023 – E. F. DARIVA EXTRAÇÃO MINERAL LTDA

Publicado dia 24 de julho de 2023, as 11:42:16 hrs por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp: -93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail: folhadoprogresso.jornal@gmail.com /ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

E. F. DARIVA EXTRAÇÃO MINERAL LTDA , inscrita no CNPJ: 30.567.805/0001-82, situada na Avenida Marginal dos Bueiros, s/n bairro: Otavio Onetta, Novo Progresso-PA, torna público que REQUEREU dá SEMMA/NP a renovação da Licença de Operação – L.O, com protocolo n° 1240/2023 para sua atividade.

