Publicação Nº 078/2022 – A P DE JESUS CRUZ CONVENIÊNCIA – WISKRITÓRIO

A P DE JESUS CRUZ CONVENIÊNCIA – WISKRITÓRIO , inscrita no CNPJ: 45.659.808/0001-13, situada na Avenida Jamanxim, n° 560, bairro Rui Pires de Lima, Novo Progresso-PA , torna público que REQUEREU da SEMMA/NP o pedido de Autorização de Funcionamento Especial – AFE, através do processo n° 584/2022, em 23/03/2022 para sua atividade.

