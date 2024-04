Publicação Nº 080/2024 – M. DA COSTA CARETTA (PONTO DE ENCONTRO CONVENIÊNCIA E ESPETINHOS)

M. DA COSTA CARETTA (PONTO DE ENCONTRO CONVENIÊNCIA E ESPETINHOS ML TURISMO) inscrita no CNPJ: 36.044.167/0001-00, situada na Av. Orival Prazeres , n° 1577, BRCAO PROXIMO A UNIK, VISTA ALEGRE, Vista Alegre, Novo Progresso-PA , torna público que REQUEREU da SEMMA/NP a (AUTORIZAÇÃO DE FUCIONAMENTO – AF) , para sua atividade, bares e outros estabelecimentos especializados em servi bebidas, com entretenimento.

