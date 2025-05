Publicação Nº 080/2025 –TON JOSÉ MALACARNE (FAZENDA CYNDERELA)

TON JOSÉ MALACARNE, portadora do CPF: 663.048.819-91 , proprietária da FAZENDA CYNDERELA , localizado na Gleba São Benedito, S/N, Zona Rural, município de Novo Progresso, Estado do Pará, torna público que REQUEREU junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA/NP a Licença de Atividade Rural – L.A.R., com protocolo de n° 129/2024 em 31/01/2024, para a atividade de Criação de Bovinos em Ciclo de Cria e Recria.

You May Also Like