Publicação Nº 092/2023 – ONDINAMAR BUENO AMANCIO – BAR E HOTEL GOIAS

ONDINAMAR BUENO AMANCIO – BAR E HOTEL GOIAS , inscrito com o CPF 350.536.406 – 10, localizada na, Rua: Tiradentes, Bairro: Santa Luzia, nº 756, Novo Progresso – PA, torna público que RECEBEU junto a SEMMA-NP a (LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA – L.A.S) , nº019/2023, com a validade até em 13/07/2025 , através do processo nº 043/2023 , para a sua atividade: Hotel e similares alojamento em dormitórios./Atividade para 7 dormitórios.

