Publicação Nº 093/2023 – Orivaldo Cardoso

Orivaldo Cardoso , CPF: 684.916.709-04, proprietário do imóvel rural denominado de Fazenda Esperança, localizada na Rodovia BR 163, KM 1145, ME, adt 6,5 KM de fundo, município de Novo Progresso, torna público que RECEBEU junto a SEMMA/NP a Licença de Atividade Rural – LAR, para a atividade de Criação de Bovinos com número 004/2023.

