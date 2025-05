Publicação Nº 097/2025 –ALEXANDRE DA SILVA UREL

ALEXANDRE DA SILVA UREL, inscrita no CNPJ: 49.548.961/0001-24, situada na Br 163 – Km283, s/n°, Bairro: Zona Rural, Novo Progresso-PA, torna público que REQUEREU da SEMMA/NP a L.O com protocolo n° 1049/2024 para sua atividade.

