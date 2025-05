Publicação Nº 098/2025 –LABORATÓRIO LAB+ CLÍNICAS LTDA

LABORATÓRIO LAB+ CLÍNICAS LTDA, inscrita no CNPJ: 54.474.005/0001-85, situada na Rua Ijui, n° 270, Bairro: Rui Pires de Lima, Novo Progresso-PA, torna público que REQUEREU da SEMMA/NP a L.O com protocolo n° 1057/2024 para sua atividade.

