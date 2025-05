Publicação Nº 099/2025 – FUNERÁRIA PAX SANTA MARIA LTDA

FUNERÁRIA PAX SANTA MARIA LTDA, inscrita no CNPJ: 49.627.974/0002-70, situada na Rua 7 de Setembro, n° 44, Bairro: Rui Pires de Lima, Novo Progresso-PA, torna público que REQUEREU da SEMMA/NP a L.O com protocolo n° 955/2024 para sua atividade.

