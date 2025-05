Publicação Nº 100/2025 – G M DE DEUS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

G M DE DEUS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, inscrita no CNPJ: 33.466.979/0001-47, situada na Rua Debora Miqueli, n° 11, Distrito Vila Isol, Novo Progresso-PA, torna público que REQUEREU da SEMMA/NP a L.O com protocolo n° 527/2024 para sua atividade.

