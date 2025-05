Publicação Nº 102/2025 – POSTO QUATRO RODAS 7 LTDA

POSTO QUATRO RODAS 7 LTDA Inscrito no CNPJ sob nº 39.240.566/0001-26, situada na Av. Newton Belo, n°1139, bairro PQ Independência, Imperatriz – MA Torna público que RECEBEU da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA DE IMPERATRIZ -MA, a Licença de Operação – L.O. Nº 050/2022, com validade até 11/11/2026, para COMERCIO VAREGISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, por meio do Processo referência nº 1187/2019.

