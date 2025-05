Publicação Nº 105/2025 – AMIGÃO SERVICE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E TRANSPORTES LTDA

AMIGÃO SERVICE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E TRANSPORTES LTDA , inscrito no CNPJ nº 35.581.523/0003-15, torna público que RECEBEU da SEMMA – Itaituba/PA a renovação da Licença de Operação, com número 810/2024, para as atividades de “Transportadora e seus anexos” e “Posto de Abastecimento de Combustíveis”. O empreendimento está situado na Rua das Itaúbas, nº 2256, Moraes Almeida, Itaituba/PA.

You May Also Like