Publicação Nº 107/2025 – Ofício COOPERTRANS nº 008/2025

Ofício COOPERTRANS nº 008/2025

Aos Cooperados, Sociedade Civil, Órgãos Reguladores e Fiscalizadores

Assunto: Fiscalização e diligências, contra o garimpo ilegal no Tapajós

Prezados Senhores,

A COOPERTRANS – COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DE MORAES ALMEIDA E TRANSGARIMPEIRA , CNPJ: 27.339.736/0001-45, situada à Avenida Ametista, SN, Lote 10, Quadra 16, Jardim das Orquídeas, Itaituba-PA, CEP: 68.189-000, vem, por meio deste, comunicar aos seus cooperados e gestores de áreas da sociedade da Região do Tapajós e de quem tem interesse, que, em cumprimento ao seu compromisso com a legalidade e a preservação ambiental, realizarão uma ação de diligências e fiscalização em todas as suas áreas de atuação. O objetivo dessa ação é combater o garimpo ilegal e suas práticas, além de identificar falhas e orientar os cooperados, caso seja necessário, sobre a correta execução de suas atividades.

Informamos que esta comunicação será publicada em jornais de circulação nas cidades de Altamira, Novo Progresso e Itaituba, bem como no Diário Oficial do Estado do Pará, para que todos os cooperados e cidadãos tenham conhecimento das ações que serão realizadas.

Além disso, solicitamos o apoio dos órgãos competentes, como ANM, IBAMA, ICMBio, SEMMAS do Pará e as Semas Municipais, para que se envolvam conosco nas diligências, colaborando no combate ao garimpo ilegal e promovendo a conscientização sobre a importância da preservação de nossos recursos naturais.

Agradecemos a atenção de todos e contamos com a colaboração da sociedade e das autoridades para um trabalho em prol do desenvolvimento sustentável da nossa região.

Atenciosamente.

