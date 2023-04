Publicação Nº 110/2023 -Willian Dallagnol Reis Indústria e Comércio de Madeiras

Willian Dallagnol Reis Indústria e Comércio de Madeiras Eireli, CNPJ nº35.281.635/0001-99 situada na Avenida Industrial, Setor Industrial II, S/Nº, Novo Progresso/PA, torna público que alterou junto a SEMMA-NP/PA a Razão Social da empresa na licença de operação nº 015/2020, a qual passou a ser nomeada V. R. Indústria e Comércio de Madeiras LTDA com nova licença de operação emitida no número 043/2021, com validade até 05/03/2024, para a atividade de desdobro de madeira em tora para produção de madeira serrada e seu beneficiamento/secagem.

