Publicação Nº 112/2025 –E GUIMARÃES DOS SANTOS

E GUIMARÃES DOS SANTOS, inscrita no CNPJ: 34.604.460/0001-40, situada na Rua Encarnação V. Carrilho, s/n°, Bairro: Jardim Europa, Novo Progresso–PA, torna público que REQUEREU da SEMMA/NP a LP/L.I/L.O com protocolo n° 1060/2021 para sua atividade.

You May Also Like