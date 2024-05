Publicação Nº 125/2024 – RETIFICA DO CHINA LTDA

RETIFICA DO CHINA LTDA CNPJ 32.858.143/0001-25, localizada na Rua da independência, nº 39, Bela Vista em Novo Progresso/PA, torna público que RECEBEU junto a SEMMA/NP a Licença de Operação nº 040/2024 no dia 27/05/2024, para atividade mecânica de veículos automotores.

