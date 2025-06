Publicação Nº 125/2025 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA DE CONSTITUIÇÃO DO CONSORCIO AMBIENTAL TERRA SANTA

Convocamos aos interessados a comporem a ASSEMBLÉIA DE CONSTITUIÇÃO DO CONSÓCIO AMBIENTAL TERRA SANTA, para constituir uma associação civil, de direito privado, sem fins lucrativos, de duração ilimitada e ilimitado número de membros, sem vinculação político partidária, com sede e foro no município de Novo Progresso PA, sito á BR 163 Km 550 11 km a direita sentido Novo Progresso Miritituba.

