Publicação Nº 126/2023 – Marim Garcia Vaz

Marim Garcia Vaz , CPF 535.334.661-49, proprietário do Sítio Vista Alegre, localizado na Rodovia BR 163 km 1072 MD, VIC. Curuá ADT 10km ME, Novo Progresso/PA, torna público que protocolou em 16/05/2023 o Requerimento Padrão nº853/2022 para emissão de Dispensa de Licenciamento Ambiental – DLA, junto à SEMMA/NP, para suas atividades.

You May Also Like