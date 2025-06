Publicação Nº 126/2025 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO COOPA- COOPERATIVA MISTA DE EXP. MIN. AGROP. E COLONIZADORA DE PATROCÍNIO LTDA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

COOPA- COOPERATIVA MISTA DE EXP. MIN. AGROP. E COLONIZADORA DE PATROCÍNIO LTDA, no uso de suas atribuições estatutárias convoca os associados da COOPA para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que será realizada no dia 22 de junho de 2025, na sede do GRUPO GEO, localizada na Margem direita da BR-163-Rodovia Cuiabá-Santarém, s/n km 1088, na cidade de Novo Progresso/PA, as 8:00 horas para a primeira convocação, e as 9:00 para a segunda convocação, para deliberar as seguintes pautas:

1. Cessão Parcial/Total e transferências de Direitos Minerários referente ao Processo 850.739/2024 e outros processos.

2. ⁠Processos Administrativos e Judiciais em desfavor da Cooperativa.

3. ⁠Ações implementadas pela Cooperativa.

4. ⁠Composição da nova Diretoria.

5. ⁠Possibilidade de Dissolução da Cooperativa.

6. ⁠O que ocorrer

ADEMIR MAYER

_________________________________

PRESIDENTE

CPF 367.089. 841 -72

Novo Progresso PA, 05 de junho.

Publicado dia 09 de junho de 2025, às 08:45:33, por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

