Publicação Nº 129/2025 – JAMERSON CAMPOS (FAZENDA BOA SORTE)

Eu, JAMERSON CAMPOS, inscrito no CPF sob o nº 867.633.859-00, proprietário do imóvel rural denominado FAZENDA BOA SORTE, localizada na Rodovia BR 163 Km 834 Margem Direita Sentido Cuiabá-Santarém, adentrando 06 km no Vale do Cristalino no município de Novo Progresso/PA. Torno público que RECEBEU junto a SEMMA/NP a LAR nº 008/2020, para atividade de Criação de Bovinos.

