Publicação Nº 130/2024 – J R M INDUSTRIA E COMERCIO DE RAÇÕES E SAL MINERAL LTDA

J R M INDUSTRIA E COMERCIO DE RAÇÕES E SAL MINERAL LTDA, inscrita no CNPJ: 24.294.511/0002-02, situada na Br 163 – KM 1082, s/n°, bairro Zona Rural, Novo Progresso-PA, torna público que REQUEREU da SEMMA/NP a renovação da L.O n° 065/2019 com protocolo n° 886/2023 para sua atividade.

